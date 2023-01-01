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Еда, которая притворяется

Еда, которая притворяется (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

7.52016, Еда, которая притворяется 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ведущий Дмитрий Анисимов разоблачает нечистых на руку производителей и продавцов продуктов питания. Он расскажет и покажет, как нас обманывают, сбывая под видом вкусной и полезной пищи «просрочку», химикаты и канцерогены. Смотрите и учитесь выбирать правильную еду на изобильных прилавках.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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