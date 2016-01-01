Еда, которая притворяется (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Еда, которая притворяется. Сезон 1. Серия 1
Еда, которая притворяется
1-й сезон
1-я серия

Ведущий Дмитрий Анисимов разоблачает нечистых на руку производителей и продавцов продуктов питания. Он расскажет и покажет, как нас обманывают, сбывая под видом вкусной и полезной пищи «просрочку», химикаты и канцерогены. Смотрите и учитесь выбирать правильную еду на изобильных прилавках.

