Еда, которая притворяется (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Ведущий Дмитрий Анисимов разоблачает нечистых на руку производителей и продавцов продуктов питания. Он расскажет и покажет, как нас обманывают, сбывая под видом вкусной и полезной пищи «просрочку», химикаты и канцерогены. Смотрите и учитесь выбирать правильную еду на изобильных прилавках.



Сериал Еда, которая притворяется 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.