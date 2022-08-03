Джодха и Акбар: история великой любви (сериал, 2008) сезон 1 серия 190 смотреть онлайн

Серия 185: Часть 1
Джодха и Акбар: история великой любви
1-й сезон
Серия 185: Часть 1

9.02008, Jodha Akbar
Мелодрама, Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джодха и Акбар – история 16 века о том, как политический союз перерастает в истинную любовь между великим императором Акбаром и принцессой раджпутов Джодхой. Их брачный союз становится началом истории великой любви.

Страна
Индия
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
6.1 IMDb