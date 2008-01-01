Джодха и Акбар: история великой любви (сериал, 2008) сезон 1 серия 165 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Джодха и Акбар – история 16 века о том, как политический союз перерастает в истинную любовь между великим императором Акбаром и принцессой раджпутов Джодхой. Их брачный союз становится началом истории великой любви.
СтранаИндия
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
5.8 IMDb