Джодха и Акбар: история великой любви (сериал, 2008) сезон 1 серия 113 смотреть онлайн

Джодха и Акбар – история 16 века о том, как политический союз перерастает в истинную любовь между великим императором Акбаром и принцессой раджпутов Джодхой. Их брачный союз становится началом истории великой любви.



