Серия 529
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Джодха и Акбар: история великой любви
1-й сезон
Серия 529

Джодха и Акбар: история великой любви (сериал, 2008) сезон 1 серия 540 смотреть онлайн

9.02008, Jodha Akbar
Мелодрамы, Исторические12+

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Сюжет

Джодха и Акбар – история 16 века о том, как политический союз перерастает в истинную любовь между великим императором Акбаром и принцессой раджпутов Джодхой. Их брачный союз становится началом истории великой любви.

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Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.8 IMDb