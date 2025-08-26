Бой, который рано или поздно неизбежно состоялся бы. Рафферти и Чемберлен давно дали добро на поединок, но всё упиралось в деньги: оба хотели заработать как можно больше. Месяцы обсуждения деталей позади, а дальше – битва за титулы чемпиона Британии и Содружества наций в первом полусреднем весе. «Мы выйдем туда, набьем друг другу головы и получим за это деньги», – заявил Чемберлен. Такое зрелище пропускать просто нельзя.

