Джек Рафферти vs Марк Чемберлен (сериал, 2025) смотреть онлайн

Бой, который рано или поздно неизбежно состоялся бы. Рафферти и Чемберлен давно дали добро на поединок, но всё упиралось в деньги: оба хотели заработать как можно больше. Месяцы обсуждения деталей позади, а дальше – битва за титулы чемпиона Британии и Содружества наций в первом полусреднем весе. «Мы выйдем туда, набьем друг другу головы и получим за это деньги», – заявил Чемберлен. Такое зрелище пропускать просто нельзя.



Все сезоны сериала Джек Рафферти vs Марк Чемберлен смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.