Джек Рафферти vs Марк Чемберлен (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Jack Rafferty vs Mark Chamberlain 4 серии
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Бой, который рано или поздно неизбежно состоялся бы. Рафферти и Чемберлен давно дали добро на поединок, но всё упиралось в деньги: оба хотели заработать как можно больше. Месяцы обсуждения деталей позади, а дальше – битва за титулы чемпиона Британии и Содружества наций в первом полусреднем весе. «Мы выйдем туда, набьем друг другу головы и получим за это деньги», – заявил Чемберлен. Такое зрелище пропускать просто нельзя.
