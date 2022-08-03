WinkДетямДядюшка Ау1-й сезон1-я серия
Дядюшка Ау (мультсериал, 1979) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.01979, Дядюшка Ау. Серия 1
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В первом фильме из серии о волшебном лесном человечке зритель знакомится с Дядюшкой Ау, который спорит с собственным отражением в зеркале, принимает ванну, а также знакомится с девочкой Риммой, еe друзьями, и даже приходит к ней на день рождения.
СтранаСССР
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.1 IMDb