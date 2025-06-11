Дверь в прошлое (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

WinkСериалыДверь в прошлое1-й сезон3-я серия
8.82021, Дверь в прошлое. Сезон 1. Серия 3
Детектив18+
Эта серия пока недоступна
Анна Травникова — сильная женщина, умеющая решать любые проблемы. Многим она кажется жесткой и даже бездушной. Никто не знает, что внутри она — та же девочка, которой была много лет назад, когда ее могли избить за мелкую провинность. Купив дом своей мечты, она наглухо заделывает дверь в подвал: слишком реальны воспоминания о том, как отчим запирал ее в подвале на ночь. Но дверь в собственное прошлое нельзя заделать, и оно снова врывается в ее жизнь.
6.3 КиноПоиск
- ВВРежиссёр
Валентина
Власова
- РЧАктёр
Руслан
Чернецкий
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- АФАктёр
Антон
Феоктистов
- АПАктёр
Александр
Подобед
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- МШАктёр
Максим
Шишко
- ДДАктёр
Дмитрий
Давидович
- ВКАктриса
Вера
Кавалерова
- АТАктёр
Александр
Ткаченок
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- ВДПродюсер
Владимир
Дубровин
- ДРПродюсер
Дмитрий
Рубежин
- АГХудожник
Александр
Гринько
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков