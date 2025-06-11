Дверь в прошлое (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Анна Травникова — сильная женщина, умеющая решать любые проблемы. Многим она кажется жесткой и даже бездушной. Никто не знает, что внутри она — та же девочка, которой была много лет назад, когда ее могли избить за мелкую провинность. Купив дом своей мечты, она наглухо заделывает дверь в подвал: слишком реальны воспоминания о том, как отчим запирал ее в подвале на ночь. Но дверь в собственное прошлое нельзя заделать, и оно снова врывается в ее жизнь.

