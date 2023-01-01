Дверь в прошлое
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Дверь в прошлое

Дверь в прошлое (сериал, 2021) смотреть онлайн

2021, Дверь в прошлое 1 сезон
Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Анна Травникова — сильная женщина, умеющая решать любые проблемы. Многим она кажется жесткой и даже бездушной. Никто не знает, что внутри она — та же девочка, которой была много лет назад, когда ее могли избить за мелкую провинность. Купив дом своей мечты, она наглухо заделывает дверь в подвал: слишком реальны воспоминания о том, как отчим запирал ее в подвале на ночь. Но дверь в собственное прошлое нельзя заделать, и оно снова врывается в ее жизнь.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Дверь в прошлое»