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Дурнушка Бетти
3-й сезон
22-я серия

Дурнушка Бетти (сериал, 2008) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн

2008, Ugly Betty
Драмы18+

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Сюжет

За основу этого американского цикла, взята колумбийская «мыльная опера» «Я — Бетти, страшилка». Сериал рассказывает о внешне непривлекательной и неуклюжей девушке, которая устраивается работать в компанию, связанную с миром моды.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дурнушка Бетти»