Дурнушка Бетти
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Дурнушка Бетти

Дурнушка Бетти (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Ugly Betty 4 сезона
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

За основу этого американского цикла, взята колумбийская «мыльная опера» «Я — Бетти, страшилка». Сериал рассказывает о внешне непривлекательной и неуклюжей девушке, которая устраивается работать в компанию, связанную с миром моды.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дурнушка Бетти»

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