Дуплет (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Две сестры вынуждены работать в одном полицейском участке и находить общий язык, несмотря на противоречия. Сериал «Дуплет» — ироничный детектив о странных напарницах и запутанных делах.



Майор Марианна Горбачева работала в московском Следственном комитете и всех просила называть себя Анной. Успех на службе ей принесли не только профессиональные качества, но и роман с начальником Филаретовым, который покровительствовал ее продвижению. Однако об их отношениях становится известно жене Филаретова, и после скандала Анну переводят в Санкт-Петербург. В местном участке работает ее полная тезка, которую коллеги зовут Машей. Она известна сложным характером и недолюбливает зазнавшуюся новенькую из Москвы. Тем не менее Маше и Анне приходится работать в одном кабинете, постоянно конфликтуя. Кроме того, их сотрудничество усложняет одно пикантное обстоятельство: у Анны и Маши один отец.



Смогут ли они оставить разногласия и объединить усилия в борьбе с преступностью, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Дуплет» онлайн в хорошем качестве на Wink.



Сериал Дуплет 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.