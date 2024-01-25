Как хоронили предков и что было после смерти
Дробышевский. Человек разумный
1-й сезон
Как хоронили предков и что было после смерти

Дробышевский. Человек разумный (сериал, 2021) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

9.22021, Как хоронили предков и что было после смерти
ТВ-шоу16+

Научная программа о происхождения человека. Кто такие сахелянтропы, оррорины, ардипитеки, хоббиты и денисовцы, как они осваивали землю. Кто из них стал нашим предком и почему? Какой была любовь в каменном веке? Какой была мораль? Жили ли наши предки в гармонии с природой? Мы ответим на эти и многие другие вопросы вместе с популярным ученым – Станиславом Дробышевским.

