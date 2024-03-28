Дробышевский. Человек разумный (сериал, 2021) сезон 1 серия 170 смотреть онлайн
9.22021, Южане
ТВ-шоу16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Научная программа о происхождения человека. Кто такие сахелянтропы, оррорины, ардипитеки, хоббиты и денисовцы, как они осваивали землю. Кто из них стал нашим предком и почему? Какой была любовь в каменном веке? Какой была мораль? Жили ли наши предки в гармонии с природой? Мы ответим на эти и многие другие вопросы вместе с популярным ученым – Станиславом Дробышевским.