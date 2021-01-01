Дробышевский. Человек разумный (сериал, 2021) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Научная программа о происхождения человека. Кто такие сахелянтропы, оррорины, ардипитеки, хоббиты и денисовцы, как они осваивали землю. Кто из них стал нашим предком и почему? Какой была любовь в каменном веке? Какой была мораль? Жили ли наши предки в гармонии с природой? Мы ответим на эти и многие другие вопросы вместе с популярным ученым – Станиславом Дробышевским.



Сериал От рубила до айфона и обратно: как развиваются цивилизации 1 сезон 23 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.