Дробышевский. Человек разумный (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

9.12021, Лишнее в человеке
Научная программа о происхождения человека. Кто такие сахелянтропы, оррорины, ардипитеки, хоббиты и денисовцы, как они осваивали землю. Кто из них стал нашим предком и почему? Какой была любовь в каменном веке? Какой была мораль? Жили ли наши предки в гармонии с природой? Мы ответим на эти и многие другие вопросы вместе с популярным ученым – Станиславом Дробышевским.

