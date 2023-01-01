Дом Светофоровых. Сезон 5. Серия 14
Wink
Детям
Дом Светофоровых
5-й сезон
14-я серия
8.82023, Дом Светофоровых. Сезон 5. Серия 14
Семейные6+
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Дом Светофоровых (сериал, 2023) сезон 5 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

5-й сезон

Сюжет

Семен и Светлана Светофоровы воспитывают троих детей: Артема, Лизу и Семена Семеныча, самого младшего. Бабушка Светофоровых работает экскурсоводом в музее Госавтоинспекции. Дедушка — настоящая легенда Госавтоинспекции. Майор в отставке Степан Иванович Светофоров вместе с младшим внуком Сенькой ведет блог о правилах дорожного движения. Старшие дети Артем и Лиза — обычные подростки со своим, сложным отношением к любым правилам. Поэтому и дети, и родители учатся, конечно же, не только ПДД.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Семейные

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