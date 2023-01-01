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Детям
Дом Светофоровых
Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Светофоровых»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Светофоровых»

Режиссёры

Артур Богатов

Артур Богатов

Режиссёр

Актёры

Алексей Моисеев

Алексей Моисеев

АктёрСемён Степанович Светофоров
Ольга Чудакова

Ольга Чудакова

АктрисаСветлана Александровна Светофорова
Ольга Науменко

Ольга Науменко

АктрисаСерафима Михайловна
Борис Щербаков

Борис Щербаков

АктёрСтепан Иванович Светофоров
Андрей Шишков

Андрей Шишков

АктёрАртём Светофоров
Мирослава Михайлова

Мирослава Михайлова

АктрисаЛиза Светофорова
Владислав Владимиров

Владислав Владимиров

Актёр«Семён Семёныч» Светофоров
Арсений Мурзин

Арсений Мурзин

АктёрДимка
Таисия Скоморохова

Таисия Скоморохова

АктрисаТая
Ева Польна

Ева Польна

Актриса

Продюсеры

Оксана Барковская

Оксана Барковская

Продюсер

Художники

Ростислав Закрочинский

Ростислав Закрочинский

Художник

Операторы

Иван Бархварт

Иван Бархварт

Оператор

Композиторы

Виктор Чайка

Виктор Чайка

Композитор