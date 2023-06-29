WinkДетямДом Светофоровых5-й сезон8-я серия
8.82023, Дом Светофоровых. Сезон 5. Серия 8
Для самых маленьких6+
Серия в подписке «START»
Дом Светофоровых (сериал, 2023) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 6+24 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 1
- 6+25 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 2
- 6+22 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 3
- 6+23 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 4
- 6+23 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 5
- 6+23 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 6
- 6+25 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 7
- 6+24 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 8
- 6+25 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 9
- 6+24 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 10
- 6+22 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 11
- 6+23 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 12
- 6+24 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 13
- 6+26 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 14
- 6+27 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 15
- 6+27 мин
Дом Светофоровых
Сезон 5 Серия 16
О сериале
Семен и Светлана Светофоровы воспитывают троих детей: Артема, Лизу и Семена Семеныча, самого младшего. Бабушка Светофоровых работает экскурсоводом в музее Госавтоинспекции. Дедушка — настоящая легенда Госавтоинспекции. Майор в отставке Степан Иванович Светофоров вместе с младшим внуком Сенькой ведет блог о правилах дорожного движения. Старшие дети Артем и Лиза — обычные подростки со своим, сложным отношением к любым правилам. Поэтому и дети, и родители учатся, конечно же, не только ПДД.
СтранаРоссия
ЖанрДля самых маленьких
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- АМАктёр
Алексей
Моисеев
- ОЧАктриса
Ольга
Чудакова
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- Актёр
Борис
Щербаков
- АШАктёр
Андрей
Шишков
- ММАктриса
Мирослава
Михайлова
- ВВАктёр
Владислав
Владимиров
- АМАктёр
Арсений
Мурзин
- ТСАктриса
Таисия
Скоморохова
- ЕПАктриса
Ева
Польна
- Продюсер
Оксана
Барковская
- РЗХудожник
Ростислав
Закрочинский
- ИБОператор
Иван
Бархварт
- ВЧКомпозитор
Виктор
Чайка