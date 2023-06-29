Дом Светофоровых (сериал, 2023) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

Семен и Светлана Светофоровы воспитывают троих детей: Артема, Лизу и Семена Семеныча, самого младшего. Бабушка Светофоровых работает экскурсоводом в музее Госавтоинспекции. Дедушка — настоящая легенда Госавтоинспекции. Майор в отставке Степан Иванович Светофоров вместе с младшим внуком Сенькой ведет блог о правилах дорожного движения. Старшие дети Артем и Лиза — обычные подростки со своим, сложным отношением к любым правилам. Поэтому и дети, и родители учатся, конечно же, не только ПДД.

