Дом Светофоровых. Сезон 5. Серия 8
Wink
Детям
Дом Светофоровых
5-й сезон
8-я серия
8.82023, Дом Светофоровых. Сезон 5. Серия 8
Для самых маленьких6+
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Дом Светофоровых (сериал, 2023) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

5-й сезон

О сериале

Семен и Светлана Светофоровы воспитывают троих детей: Артема, Лизу и Семена Семеныча, самого младшего. Бабушка Светофоровых работает экскурсоводом в музее Госавтоинспекции. Дедушка — настоящая легенда Госавтоинспекции. Майор в отставке Степан Иванович Светофоров вместе с младшим внуком Сенькой ведет блог о правилах дорожного движения. Старшие дети Артем и Лиза — обычные подростки со своим, сложным отношением к любым правилам. Поэтому и дети, и родители учатся, конечно же, не только ПДД.

Страна
Россия
Жанр
Для самых маленьких
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.2 КиноПоиск