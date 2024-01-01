Дом с ментами (сериал, 2024) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Четверых провинившихся полицейских заселяют в заброшенный участок, находящийся на окраине города. Сериал «Дом с ментами» — ироничный детектив о необычной команде, раскрывающей дела, за которые некому больше взяться.



В новый район Васельково в служебной машине доставляют четырех полицейских. Здесь им предстоит жить и работать в заброшенном участке, куда никто не хотел идти добровольно. У каждого из четырех счастливчиков есть своя предыстория. Егор Ожогин — слишком принципиальный майор, навлекший на себя гнев влиятельного чиновника. Анатолия Давыдова начальник застукал на рабочем месте со своей любовницей-секретаршей. Михаила Бельского поймали на крупной афере и превышении должностных полномочий. А опера Сергея Матюхина вообще перевели сюда из провинции под видом повышения. Теперь им придется найти общий язык и встать на страже закона — ведь больше следить за порядком тут некому.



Какие дела их ждут, расскажет детектив «Дом с ментами», смотреть онлайн который можно на Wink.



Сериал Дом с ментами 1 сезон 32 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.