Дом с ментами. Сезон 1. Серия 28
Wink
Сериалы
Дом с ментами
1-й сезон
28-я серия
8.42024, Дом с ментами. Сезон 1. Серия 28
Криминал16+

Дом с ментами (сериал, 2024) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Четверых провинившихся полицейских заселяют в заброшенный участок, находящийся на окраине города. Сериал «Дом с ментами» — ироничный детектив о необычной команде, раскрывающей дела, за которые некому больше взяться.

В новый район Васельково в служебной машине доставляют четырех полицейских. Здесь им предстоит жить и работать в заброшенном участке, куда никто не хотел идти добровольно. У каждого из четырех счастливчиков есть своя предыстория. Егор Ожогин — слишком принципиальный майор, навлекший на себя гнев влиятельного чиновника. Анатолия Давыдова начальник застукал на рабочем месте со своей любовницей-секретаршей. Михаила Бельского поймали на крупной афере и превышении должностных полномочий. А опера Сергея Матюхина вообще перевели сюда из провинции под видом повышения. Теперь им придется найти общий язык и встать на страже закона — ведь больше следить за порядком тут некому.

Какие дела их ждут, расскажет детектив «Дом с ментами», смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом с ментами»