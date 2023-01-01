Wink
Сериалы
Дом с ментами
Актёры и съёмочная группа сериала «Дом с ментами»

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом с ментами»

Режиссёры

Михаил Колпахчиев

Михаил Колпахчиев

Режиссёр
Александр Картохин

Александр Картохин

Режиссёр
Андрей Сизых

Андрей Сизых

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Петрухин

Дмитрий Петрухин

Актёр
Антон Чернов

Антон Чернов

Актёр
Никита Барсуков

Никита Барсуков

Актёр
Николай Омельяненко

Николай Омельяненко

Актёр
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса
Анна Носова

Анна Носова

АктрисаВероника Зорькина
Евгений Совастенков

Евгений Совастенков

АктёрЭрнест Блинов
Дмитрий Киргинцев

Дмитрий Киргинцев

Актёрбаскетболист
Элеонора Ларина

Элеонора Ларина

АктрисаОльга, администратор отеля
Дмитрий Комлев

Дмитрий Комлев

АктёрКеша Стамбул
Анна Кириллова

Анна Кириллова

АктрисаТарасова
Антон Заичкин

Антон Заичкин

АктёрМурашко
Кристина Бойцова

Кристина Бойцова

АктрисаЛариса, жена Бельского

Сценаристы

Александр Горский

Александр Горский

Alexander Gorsky
Сценарист

Продюсеры

Марина Фоменко

Марина Фоменко

Продюсер
Михаил Колпахчиев

Михаил Колпахчиев

Продюсер
Юрий Шалимов

Юрий Шалимов

Продюсер
Марина Белова

Марина Белова

Продюсер
Илья Лобанов

Илья Лобанов

Продюсер
Николай Башмаков

Николай Башмаков

Продюсер

Художники

Мария Кудрявцева

Мария Кудрявцева

Художница