Долина соблазна (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.42020, P-Valley
Драма, Криминал18+

О сериале

Чувственный и бьющий наотмашь сериал о буднях темнокожих стриптизерш. Восемь серий — восемь маленьких историй из небольшого стриптиз-клуба в Миссисипи. Взлеты и падения, успех и разочарования, сожаления и надежды на будущее: эти женщины творят на сцене настоящее волшебство, однако их судьбы не всегда похожи на страстный танец.

США
Криминал, Драма
55 мин / 00:55

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

