Долина соблазна (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.42020, P-Valley
Драма, Криминал18+
О сериале
Чувственный и бьющий наотмашь сериал о буднях темнокожих стриптизерш. Восемь серий — восемь маленьких историй из небольшого стриптиз-клуба в Миссисипи. Взлеты и падения, успех и разочарования, сожаления и надежды на будущее: эти женщины творят на сцене настоящее волшебство, однако их судьбы не всегда похожи на страстный танец.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ББРежиссёр
Барбара
Браун
- МШРежиссёр
Милисент
Шелтон
- ТДРежиссёр
Тамра
Дэвис
- КЭРежиссёр
Карина
Эванс
- НААктёр
Никко
Аннан
- ШТАктриса
Шеннон
Торнтон
- ДААктёр
Дж.
Альфонс Николсон
- БЭАктриса
Брэнди
Эванс
- ЭДАктриса
Эларика
Джонсон
- ХДАктриса
Харриетт
Д. Фой
- Актриса
Лоретта
Дивайн
- Актёр
Паркер
Сойерс
- МОАктёр
Морокко
Омари
- ТЛАктёр
Тайлер
Лепли
- СХСценарист
Сильвио
Хорта
- КХПродюсер
Катори
Холл
- ДВПродюсер
Дэвид
Вудс
- ДПХудожник
Джеффри
Прэтт Гордон
- ДФХудожник
Даг
Фик
- ХММонтажёр
Хе
Ми На
- РДОператор
Ричард
Дж. Виалет
- НШОператор
Нэнси
Шрайбер
- МКОператор
Мадлен
Кейт Канн
- РТОператор
Родни
Тейлор