Долина соблазна (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Чувственный и бьющий наотмашь сериал о буднях темнокожих стриптизерш. Восемь серий — восемь маленьких историй из небольшого стриптиз-клуба в Миссисипи. Взлеты и падения, успех и разочарования, сожаления и надежды на будущее: эти женщины творят на сцене настоящее волшебство, однако их судьбы не всегда похожи на страстный танец.

