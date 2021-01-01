Доктор Хэрроу. Сезон 3. Серия 5
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Доктор Хэрроу
3-й сезон
5-я серия

Доктор Хэрроу (сериал, 2021) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

8.92021, Harrow
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Дэниэл Хэрроу – гениальный патологоанатом, способный определить причину даже самой необъяснимой смерти. За это коллеги прощают Хэрроу его невыносимый характер, но вот с частной жизнью всe ещe сложнее – призраки из прошлого угрожают семье Дэниэла.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Хэрроу»