Доктор Хэрроу (сериал, 2021) сезон 3 смотреть онлайн

8.92021, Harrow 10 серий
Триллер, Драма18+

О сериале

Дэниэл Хэрроу – гениальный патологоанатом, способный определить причину даже самой необъяснимой смерти. За это коллеги прощают Хэрроу его невыносимый характер, но вот с частной жизнью всe ещe сложнее – призраки из прошлого угрожают семье Дэниэла.

Страна
США, Австралия
Жанр
Драма, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Хэрроу»