Доктор Е-хан. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Доктор Е-хан
1-й сезон
13-я серия
9.42019, Uisa Yohan
Драма18+
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Доктор Е-хан (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Корейская звезда Чи Сон блистает в дораме о разных подходах к медицине. Гениальный анестезиолог и диагност Чха Е-Хан славится не только неповторимым врачебным мастерством, но и невыносимым характером. Его репутация подмочена скандалом с эвтаназией, после которого он был несколько лет лишен лицензии. И вот сейчас этот специалист, способный за полминуты определить диагноз суперсложного пациента, возвращается в профессию. Ему предстоит работать в клинике Хансе вместе с сердобольной студенткой ординатуры Кан Си Ен, чей чуткий подход к врачебному делу очень отличается от принципов Чха Е-Хана. За ежедневными испытаниями коллег-антиподов будет особенно интересно наблюдать, если смотреть медицинский сериал «Доктор Е-хан» (2019) онлайн с русской озвучкой в сервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb