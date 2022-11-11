Доктор Е-хан (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
О сериале
Корейская звезда Чи Сон блистает в дораме о разных подходах к медицине. Гениальный анестезиолог и диагност Чха Е-Хан славится не только неповторимым врачебным мастерством, но и невыносимым характером. Его репутация подмочена скандалом с эвтаназией, после которого он был несколько лет лишен лицензии. И вот сейчас этот специалист, способный за полминуты определить диагноз суперсложного пациента, возвращается в профессию. Ему предстоит работать в клинике Хансе вместе с сердобольной студенткой ординатуры Кан Си Ен, чей чуткий подход к врачебному делу очень отличается от принципов Чха Е-Хана. За ежедневными испытаниями коллег-антиподов будет особенно интересно наблюдать, если смотреть медицинский сериал «Доктор Е-хан» (2019) онлайн с русской озвучкой в сервисе Wink.