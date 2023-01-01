Дни затмения. Серия 1
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Дни затмения (сериал, 1988) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

6.51988, Дни затмения. Серия 1
Фантастика, Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Молодой русский врач работает в захолустном туркменском городке. Пыльные дороги, непроницаемые лица, дома из глины и фанеры, унылое треньканье азиатской музыки, разноязыкая речь, чуждые обычаи... Доктор лечит детей, пытается что-то писать, но конец света для него уже наступил....


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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дни затмения»