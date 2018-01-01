Дни затмения. Серия 2
Wink
Сериалы
Дни затмения
1-й сезон
2-я серия

Дни затмения (сериал, 1988) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

6.61988, Дни затмения. Серия 2
Фантастика, Драма12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Молодой русский врач работает в захолустном туркменском городке. Пыльные дороги, непроницаемые лица, дома из глины и фанеры, унылое треньканье азиатской музыки, разноязыкая речь, чуждые обычаи... Доктор лечит детей, пытается что-то писать, но конец света для него уже наступил....


Сериал Дни затмения 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дни затмения»