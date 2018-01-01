WinkСериалыДни затмения1-й сезон2-я серия
Дни затмения (сериал, 1988) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
6.61988, Дни затмения. Серия 2
Фантастика, Драма12+
Сезоны и серии
О сериале
Молодой русский врач работает в захолустном туркменском городке. Пыльные дороги, непроницаемые лица, дома из глины и фанеры, унылое треньканье азиатской музыки, разноязыкая речь, чуждые обычаи... Доктор лечит детей, пытается что-то писать, но конец света для него уже наступил....
Сериал Дни затмения 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время67 мин / 01:07
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Сокуров
- АААктёр
Алексей
Ананишнов
- ЭУАктёр
Эскендер
Умаров
- ИСАктриса
Ирина
Соколова
- ВЗАктёр
Владимир
Заманский
- КДАктёр
Кирилл
Дудкин
- АЯАктёр
Алексей
Янковский
- ВБАктёр
Виктор
Беловольский
- СКАктёр
Сергей
Крылов
- АЯАктёр
Алексей
Янковский
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- ПКСценарист
Петр
Кадочников
- АССценарист
Аркадий
Стругацкий
- БССценарист
Борис
Стругацкий
- ТНПродюсер
Татьяна
Наумова
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- СЮОператор
Сергей
Юриздицкий
- АБОператор
Александр
Буров
- ЮХКомпозитор
Юрий
Ханон