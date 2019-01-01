Дневник психопата (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

К скромному служащему брокерской конторы Юк Тон-щику в руки случайно попадает дневник серийного убийцы, где подробно описаны его преступления. После этого парень из-за несчастного случая теряет память и решает, что он сам и есть маньяк. С этого момента Тон-щик начинает меняться.



