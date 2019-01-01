Дневник психопата (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Дневник психопата. Серия 14
Сериалы
Дневник психопата
1-й сезон
14-я серия
8.92019, Ssaikopaeseu daieori
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

К скромному служащему брокерской конторы Юк Тон-щику в руки случайно попадает дневник серийного убийцы, где подробно описаны его преступления. После этого парень из-за несчастного случая теряет память и решает, что он сам и есть маньяк. С этого момента Тон-щик начинает меняться.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb