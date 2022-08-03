WinkСериалыДневник психопата1-й сезон12-я серия
8.92019, Ssaikopaeseu daieori
Детектив, Триллер18+
Дневник психопата (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
К скромному служащему брокерской конторы Юк Тон-щику в руки случайно попадает дневник серийного убийцы, где подробно описаны его преступления. После этого парень из-за несчастного случая теряет память и решает, что он сам и есть маньяк. С этого момента Тон-щик начинает меняться.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.7 IMDb