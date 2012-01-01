Диверсанты (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Фильм повествует об оперативной работе агентов разведки, о подготовке и реализации важнейших диверсионных операций и работе наиболее крупных диверсионных партизанский отрядов, а также легендарных операциях советской разведки, вошедших в историю Великой Отечественной войны.



