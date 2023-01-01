Биография

Татьяна Юрикова — российская и украинская актриса. Родилась в Киеве 26 января 1977 года. В детстве будущая актриса мечтала играть на сцене, но последовать за мечтой решилась не сразу. После школы поступила в университет им. М. П. Драгоманова в Киеве, получив профессию педагога. В 2006 году учительница оказалась на съемочной площадке драмы «Клиника» Рудольфа Фрунтова. После этой эпизодической роли последовало приглашение на съемки в обе части боевика «Антиснайпер» Александра Березаня. За 15 лет Татьяна Юрикова снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. В главный актерский состав актриса вошла в 2015 году, снявшись в мелодраме Александра Итыгилова-младшего «Два плюс два», где сыграла Машу. За годы работы ей удается совместить работу на российском и украинском телевидении. Так, она снималась в мини-сериалах молодых украинских телекомпаний IVORY FILMS, «Фильмстрим», Pronto Film, Film.UA и других. Одна из свежих работ Татьяны Юриковой — мелодраматический сериал «Стань моей тенью» 2020 года.