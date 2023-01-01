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Диверсанты

Диверсанты (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Диверсанты 1 сезон
Документальные, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Фильм повествует об оперативной работе агентов разведки, о подготовке и реализации важнейших диверсионных операций и работе наиболее крупных диверсионных партизанский отрядов, а также легендарных операциях советской разведки, вошедших в историю Великой Отечественной войны.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb