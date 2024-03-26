Диетлэнд (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Мечтающая похудеть писательница встречает радикальную группу женщин, которые жестоко мстят насильникам. Остросоциальное драмеди по бестселлеру Сарей Уокер от сценаристки «Острых предметов» и «Анатомии страсти» Марти Ноксон.



Алисия Кеттл, которую все называют Плам, работает в нью-йоркском модном журнале, где под чужим именем отвечает на письма читательниц. Эти тексты — одно из главных украшений издания, что не спасает ее от глубокой депрессии, связанной с внешностью. Плам, как и многие ее сверстницы, помешана на лишнем весе, но никак не может похудеть. Чтобы справиться с ненавистными килограммами, она планирует сложную операцию, которая должна помочь на пути к успеху и красоте. Тем временем в прессе одна за одной появляются новости о смертях мужчин, обвиненных в сексуальном насилии, а сама Плам оказывается втянута в движение радикальных активисток. Последствия у этого будут самые неожиданные.



Как новые друзья Плам связаны с убийствами и сможет ли писательница справиться с комплексами по поводу внешности, расскажет «Диетлэнд» — сериал с участием Джулианны Маргулис смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

