Диетлэнд (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+41 мин
Диетлэнд
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Диетлэнд
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Диетлэнд
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Диетлэнд
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Диетлэнд
Сезон 1 Серия 5
- 18+42 мин
Диетлэнд
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Диетлэнд
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Диетлэнд
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Диетлэнд
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Диетлэнд
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Мечтающая похудеть писательница встречает радикальную группу женщин, которые жестоко мстят насильникам. Остросоциальное драмеди по бестселлеру Сарей Уокер от сценаристки «Острых предметов» и «Анатомии страсти» Марти Ноксон.
Алисия Кеттл, которую все называют Плам, работает в нью-йоркском модном журнале, где под чужим именем отвечает на письма читательниц. Эти тексты — одно из главных украшений издания, что не спасает ее от глубокой депрессии, связанной с внешностью. Плам, как и многие ее сверстницы, помешана на лишнем весе, но никак не может похудеть. Чтобы справиться с ненавистными килограммами, она планирует сложную операцию, которая должна помочь на пути к успеху и красоте. Тем временем в прессе одна за одной появляются новости о смертях мужчин, обвиненных в сексуальном насилии, а сама Плам оказывается втянута в движение радикальных активисток. Последствия у этого будут самые неожиданные.
Как новые друзья Плам связаны с убийствами и сможет ли писательница справиться с комплексами по поводу внешности, расскажет «Диетлэнд» — сериал с участием Джулианны Маргулис смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- МНРежиссёр
Марти
Ноксон
- Режиссёр
Хелен
Шейвер
- ЭЙРежиссёр
Эми
Йорк Рубин
- ДНАктриса
Джой
Нэш
- ТТАктриса
Тамара
Тюни
- РВАктриса
Робин
Вайгерт
- РКАктриса
Роуэна
Кинг
- АРАктёр
Адам
Ротенберг
- ЭДАктриса
Эрин
Дарк
- ТТАктёр
Трэмелл
Тиллман
- УСАктёр
Уилл
Сифрид
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- МНСценарист
Марти
Ноксон
- НФСценарист
Нэнси
Фичман
- Продюсер
Бонни
Кертис
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- КМХудожник
Карлос
Менендес
- РГМонтажёр
Рэйчел
Гудлетт
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер