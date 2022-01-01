Девушка и ночь. Серия 6
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Девушка и ночь
1-й сезон
6-я серия

Девушка и ночь (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

7.82022, The Reunion
Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет


Мини-сериал о бывших однокурсниках, которых снова сближает неразгаданная тайна их прошлого. Адаптация одноименного бестселлера Гийома Мюссо. В международном лицее проходит вечеринка выпускников. На ней вновь встречаются трое друзей, которые уже долго не общались и стали совсем другими людьми. Но их до сих пор объединяет общий секрет: 25 лет назад исчезла их общая знакомая, и ее судьба неизвестна до сих пор. Узнайте, что с ней произошло, посмотрев сериал «Девушка и ночь» (2022) онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Франция
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушка и ночь»