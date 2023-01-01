Девушка и ночь
Wink
Сериалы
Девушка и ночь

Девушка и ночь (сериал, 2022) смотреть онлайн

7.82022, The Reunion 1 сезон
Триллеры, Мини-сериалы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет


Мини-сериал о бывших однокурсниках, которых снова сближает неразгаданная тайна их прошлого. Адаптация одноименного бестселлера Гийома Мюссо. В международном лицее проходит вечеринка выпускников. На ней вновь встречаются трое друзей, которые уже долго не общались и стали совсем другими людьми. Но их до сих пор объединяет общий секрет: 25 лет назад исчезла их общая знакомая, и ее судьба неизвестна до сих пор. Узнайте, что с ней произошло, посмотрев сериал «Девушка и ночь» (2022) онлайн на Wink.

Все сезоны сериала Девушка и ночь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушка и ночь»

Всё