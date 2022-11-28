Девушка и ночь (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Девушка и ночь. Серия 3
Девушка и ночь (сериал, 2022) сезон 1 серия 3

7.82022, The Reunion
Триллер18+

О сериале


Мини-сериал о бывших однокурсниках, которых снова сближает неразгаданная тайна их прошлого. Адаптация одноименного бестселлера Гийома Мюссо. В международном лицее проходит вечеринка выпускников. На ней вновь встречаются трое друзей, которые уже долго не общались и стали совсем другими людьми. Но их до сих пор объединяет общий секрет: 25 лет назад исчезла их общая знакомая, и ее судьба неизвестна до сих пор. Узнайте, что с ней произошло, посмотрев сериал «Девушка и ночь» (2022) онлайн на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Триллер
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

