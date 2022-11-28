WinkСериалыДевушка и ночь1-й сезон3-я серия
Девушка и ночь (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.82022, The Reunion
Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мини-сериал о бывших однокурсниках, которых снова сближает неразгаданная тайна их прошлого. Адаптация одноименного бестселлера Гийома Мюссо. В международном лицее проходит вечеринка выпускников. На ней вновь встречаются трое друзей, которые уже долго не общались и стали совсем другими людьми. Но их до сих пор объединяет общий секрет: 25 лет назад исчезла их общая знакомая, и ее судьба неизвестна до сих пор. Узнайте, что с ней произошло, посмотрев сериал «Девушка и ночь» (2022) онлайн на Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- БИРежиссёр
Билл
Иглз
- ЙГАктёр
Йоан
Гриффит
- ИСАктриса
Иванна
Сахно
- ГФАктёр
Грегори
Фетусси
- ДКАктриса
Дервла
Кирван
- Актриса
Ваина
Джоканте
- ШОАктриса
Шемсс
Ода
- СГАктриса
Саломе
Гуннарсдоттир
- КФАктёр
Козимо
Фуско
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- СЛАктриса
Стелла
Лелуш
- МБСценарист
Марстон
Блум
- СГСценарист
Сидни
Галлонде
- ГМСценарист
Гийом
Мюссо
- РБПродюсер
Рола
Бауэр
- СГПродюсер
Сидни
Галлонде
- КБХудожница
Корина
Бруан
- СШКомпозитор
Скотт
Шилдс