Девушка и ночь (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн



Мини-сериал о бывших однокурсниках, которых снова сближает неразгаданная тайна их прошлого. Адаптация одноименного бестселлера Гийома Мюссо. В международном лицее проходит вечеринка выпускников. На ней вновь встречаются трое друзей, которые уже долго не общались и стали совсем другими людьми. Но их до сих пор объединяет общий секрет: 25 лет назад исчезла их общая знакомая, и ее судьба неизвестна до сих пор. Узнайте, что с ней произошло, посмотрев сериал «Девушка и ночь» (2022) онлайн на Wink.



