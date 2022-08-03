Девичник (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Девичник. Серия 3
Девичник (сериал, 2017) сезон 1 серия 3

7.62017, Девичник. Серия 3
Комедия, Мелодрама16+
О сериале

Три женщины, три поколения семьи внезапно оказываются на перепутье судьбы. Татьяна, проснувшись утром, обнаружила, что любимый человек бесследно исчез, оставив дорогой подарок – бриллиантовый браслет. Ее дочь Лиза, которая тоже потерпела фиаско в любви, застает маму в полной растерянности, и они вместе пытаются разгадать тайну браслета и исчезнувшего кавалера. По странному стечению обстоятельств, мать Татьяны, Лариса уходит от мужчины, с которым жила последние десять лет, и приходит к дочери. Родственницы вместе берутся раскрыть тайну браслета.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

