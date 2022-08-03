Девичник (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.62017, Девичник. Серия 3
Комедия, Мелодрама16+
Три женщины, три поколения семьи внезапно оказываются на перепутье судьбы. Татьяна, проснувшись утром, обнаружила, что любимый человек бесследно исчез, оставив дорогой подарок – бриллиантовый браслет. Ее дочь Лиза, которая тоже потерпела фиаско в любви, застает маму в полной растерянности, и они вместе пытаются разгадать тайну браслета и исчезнувшего кавалера. По странному стечению обстоятельств, мать Татьяны, Лариса уходит от мужчины, с которым жила последние десять лет, и приходит к дочери. Родственницы вместе берутся раскрыть тайну браслета.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ВПРежиссёр
Виталий
Павлов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актриса
Аглая
Шиловская
- Актёр
Владимир
Зайцев
- ОФАктёр
Олег
Флеер
- БТАктёр
Борис
Талах
- Актёр
Сергей
Глушко
- ВААктёр
Валерий
Александрин
- ИДАктёр
Илья
Домбровский
- МШАктёр
Максим
Шпаковский
- ВПСценарист
Виталий
Павлов
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- АППродюсер
Александр
Просянов
- ВАХудожник
Вадим
Афанасьев
- ТПМонтажёр
Татьяна
Приленская
- ИАОператор
Иван
Алимов
- ДККомпозитор
Денис
Копытов