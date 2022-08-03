Дети водолея. Сезон 1. Серия 2
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Дети водолея (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, Дети водолея. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+

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О сериале

Отслужив в отдельном дисциплинарном батальоне, Иван возвращается в родной город. Герой морально опустошен, и лишь надежда на воссоединение с любимой дает ему силы. Узнав, что Люба не дождалась, вышла замуж и родила, Иван решает вернуть ее, ведь он уверен, что является отцом ребенка.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

4.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети водолея»