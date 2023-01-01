Дети водолея (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Отслужив в отдельном дисциплинарном батальоне, Иван возвращается в родной город. Герой морально опустошен, и лишь надежда на воссоединение с любимой дает ему силы. Узнав, что Люба не дождалась, вышла замуж и родила, Иван решает вернуть ее, ведь он уверен, что является отцом ребенка.



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