Дети Дюны. Серия 3
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Дети Дюны (сериал, 2003) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.32003, Children of Dune
Фантастика, Фэнтези12+

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Сюжет

Прошло 12 лет с тех пор, как Пол Муад-Диб Атрейдес, житель пустыни, задумал подчинить себе Империю. За эти годы все известные планеты попали под власть Пола. Но барон Харконнен – старый враг Муад-Диба не оставляет надежд низвергнуть Атрейдесов. Теперь судьба и жизнь Империи зависят от детей Пола. Будущее Дюны в руках его сына, обладающего сверхъестественными способностями…

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети Дюны»