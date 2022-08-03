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Дети Дюны
1-й сезон

Дети Дюны (сериал, 2003) сезон 1 смотреть онлайн

8.32003, Children of Dune 3 серии
Фантастика, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Прошло 12 лет с тех пор, как Пол Муад-Диб Атрейдес, житель пустыни, задумал подчинить себе Империю. За эти годы все известные планеты попали под власть Пола. Но барон Харконнен – старый враг Муад-Диба не оставляет надежд низвергнуть Атрейдесов. Теперь судьба и жизнь Империи зависят от детей Пола. Будущее Дюны в руках его сына, обладающего сверхъестественными способностями…

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети Дюны»