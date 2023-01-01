Дети Дюны
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Дети Дюны

Дети Дюны (сериал, 2003) смотреть онлайн

8.32003, Children of Dune 1 сезон
Фантастика, Приключения12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Прошло 12 лет с тех пор, как Пол Муад-Диб Атрейдес, житель пустыни, задумал подчинить себе Империю. За эти годы все известные планеты попали под власть Пола. Но барон Харконнен – старый враг Муад-Диба не оставляет надежд низвергнуть Атрейдесов. Теперь судьба и жизнь Империи зависят от детей Пола. Будущее Дюны в руках его сына, обладающего сверхъестественными способностями…

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дети Дюны»

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