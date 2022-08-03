Прошло 12 лет с тех пор, как Пол Муад-Диб Атрейдес, житель пустыни, задумал подчинить себе Империю. За эти годы все известные планеты попали под власть Пола. Но барон Харконнен – старый враг Муад-Диба не оставляет надежд низвергнуть Атрейдесов. Теперь судьба и жизнь Империи зависят от детей Пола. Будущее Дюны в руках его сына, обладающего сверхъестественными способностями…

