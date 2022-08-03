Дети Дюны (сериал, 2003) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.32003, Children of Dune
Фантастика, Приключения18+
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О сериале
Прошло 12 лет с тех пор, как Пол Муад-Диб Атрейдес, житель пустыни, задумал подчинить себе Империю. За эти годы все известные планеты попали под власть Пола. Но барон Харконнен – старый враг Муад-Диба не оставляет надежд низвергнуть Атрейдесов. Теперь судьба и жизнь Империи зависят от детей Пола. Будущее Дюны в руках его сына, обладающего сверхъестественными способностями…
СтранаСША, Германия
ЖанрФантастика, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- АНАктёр
Алек
Ньюман
- ДААктриса
Даниэла
Амавия
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- ДБАктриса
Джессика
Брукс
- ЭКАктриса
Элис
Криге
- ЭААктёр
Эдвард
Аттертон
- ПМАктёр
П.Х.
Мориарти
- Актриса
Джули
Кокс
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- ДБАктёр
Джонатан
Бруун
- ДХСценарист
Джон
Харрисон
- ФГСценарист
Фрэнк
Герберт
- ДХПродюсер
Джон
Харрисон
- ДРПродюсер
Дэвид
Р. Каппес
- ОНХудожник
Ондрей
Неквасил
- АРОператор
Артур
Рейнхарт
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер